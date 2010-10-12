В Івано-Франківську стартувала Всеукраїнська пластова акція «Вишита Україна»

Івано-Франківськ. 12 жовтня. УНІАН. В Івано-Франківську сьогодні розпочалася Всеукраїнська пластова акція «Вишита Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на Вічевому майдані Івано-Франківська розмістили 17 двометрових конструкцій-банерів із зображеннями людей в традиційних українських строях. На обличчях персонажів отвори, що дозволяють фотографуватись кожному бажаючому. Знімки роблять пластуни спільно з відомими івано-франківцями: спортсменом Романом ВІРАСТЮКОМ, художником Миколою ДЖИЧКОЮ та вокалістом гурту «Перкалаба» Андрієм ФЕДОТОВИМ.

Цікаво, що на банерах представлені вишиванки 14 етнографічних регіонів України кінця XIX століття. Крім того, ще 2 стенди представляють однострій сучасного пластуна і пластунки. Ілюстрації містять інформацію, з якої області походить стрій та з яких елементів він складається.

Основна мета проекту «Вишита Україна» – ознайомити громадськість з українським традиційними строями різних етнографічних груп та об’єднати українців навколо рідної культури. Як кажуть організатори, після Івано-Франківська акція пройде в інших обласних центрах та містах України, де діють осередки Пласту.