Україна для безвізового режиму з Ізраїлем зробила все

Заступник міністра закордонних справ України Євген МИКИТЕНКО сьогодні передав послу Держави Ізраїль в Україні Зіні КАЛАЙ-КЛАЙТМАН ноту, в якій повідомляється, що Україна виконала внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль, підписаної 21 липня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Угода вона набирає чинність через 90 днів з дати отримання останнього повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Як повідомляв УНІАН, Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль, була підписана 21 липня 2010 року під час офіційного візиту до Ізраїлю міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.