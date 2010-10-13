Завтра в український прокат вийде фільм Океани

14 жовтня в кінотеатрах України розпочнеться показ унікального фільму Океани, нового масштабного проекту відомого документаліста Жака Перрена, творця знаменитих "Птахів" і "Мікрокосмосу".

Робота над картиною тривала протягом багатьох років. Знімальна група кілька разів обігнула земну кулю, щоб зафільмувати найдивовижніші моменти з життя океанів. Багато про що із відзнятого матеріалу не підозрювали навіть океанологи-консультанти.

"Одного разу дитина запитала мене: "Що таке океан? "- і я не знав, що відповісти. Як описати океан словами?" – поділився роздумами Жак Перрен.

Океани – унікальний фільм: він створений за допомогою новітніх розробок і революційних технологій, що зробили цю картину легендою: спеціально для неї були сконструйовані 12-кілограмові камери-міні-гелікоптери для зйомок птахів, стабілізатори на базі військових технологій, розроблені спільно з французьким Міноборони, нові дистанційні камери, створені конструкторами французького ВМФ, кіностудія на дні океану розміром 100 на 40 метрів, з освітленням спеціально для нічних зйомок, та багато іншого.

У роботі над фільмом Жаку Перрену сприяли десятки організацій, зокрема, Європейське космічне агентство і Міноборони Франції, загін консультантів-океанологів і навіть корабель французького військово-морського флоту.

Бюджет фільму – $80 млн, він більший за витрати багатьох голівудських блокбастерів.

Фільм Океани вийде в український прокат 14 жовтня. Його показуватимуть у Києві (кінотеатри Київ, Жовтень, Оскар, Одеса-кіно в Каравані), Львові (Палац мистецтв), Дніпропетровську (Міст-кіно, КіноСтанція, Батьківщина), Одесі (Юсінема, Сінема-сіті, Дюк, Планета-кіно ), Кривому Розі (Одеса-Кіно), Сімферополі (Спартак), Маріуполі (Комсомолець) та Запоріжжі (кінотеатр ім. О. Довженка).

У понеділок, 11 жовтня, о 13:30 в кінотеатрі Київ відбудеться відео-конференція з Жаком Перреном і Жаком Клюзо, режисерами фільму Океани, а перед цим, о 12:00 – прес-показ фільму.

Організаторами показу фільму Океани в Україні виступили Інвестиційно-фінансова група ТАС і компанія Артхаус Трафік.

Медіа-партнери проекту – Кореспондент.net, журнал ТОП 10, Український Тиждень, Європа плюс, okino.ua.

Партнер проекту – Французький Культурний Центр.

Корреспондент.net