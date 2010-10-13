Китай скасував виступ Рибака

Влада КНР скасували постановку музичної комедії з норвезьким співаком і скрипалем Олександром Рибаком на знак протесту проти присудження Нобелівської премії миру китайському дисиденту Лю Сяобо.

"Як випливає з усього того, що нам сказали, мова йде про якісь санкції, що послідували за врученням Нобелівської премії миру китайському дисиденту", - заявив норвезький композитор Томас Стангхелле (Thomas Stanghelle) в ефірі норвезького телеканалу TV2 Nyhetskanalen.

Музична комедія Одного разу сонячної ночі (Some sunny night) за участю Рибака повинна була відбутися в листопаді 2010 року в Пекіні та Ухані.

Рибак у даний час працює концертмейстером у найбільшому в Норвегії симфонічному молодіжному оркестрі Унг Симфоні (Ung Symfoni).

Нагадаємо, що Нобелівська премія миру була присуджена 8 жовтня 54-річному Лю Сяобо, який відбуває тюремне ув`язнення за "тривалу ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї".

Після рішення Нобелівського комітету офіційний Пекін заявив, що вручення премії світу Лю Сяобо суперечить основним її принципам.

Пізніше МЗС КНР заявив, що вручення премії Лю Сяобо може нашкодити відносинам Китаю та Норвегії.



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