Віра Брежнєва вийшла заміж і змінила прізвище

Співачка, телеведуча і актриса Віра Брежнєва (Віра Галушка), прославилася як солістка гурту ВІА Гра, зізналася, що офіційно оформила свої стосунки з українським бізнесменом Михайлом Кіперманом.

Це перший шлюб співачки. Після весілля вона взяла прізвище чоловіка, повідомляє видання LIVEstory.com.ua з посиланням на телеканал Інтер.

"За паспортом я Кіперман", - розповіла 28-річна Віра Брежнєва в інтерв`ю Інтеру.

Михайло Кіперман є членом наглядової ради ПАТ Укртатнафта (Кременчуцький НПЗ у Полтавській області). Нагадаємо, що в грудні 2009 року у Брежнєвої та Кіпермана народилася дочка Сара. Також у співачки є донька Соня від першого цивільного чоловіка.

Інформацію про одруження співачка тримала в таємниці. У пресу її весільні фотографії не просочилися.

Тим часом газета Сегодня з посиланням на друзів Брежнєвої повідомила, що співачка вийшла заміж за Кіпермана ще п`ять років тому.

"Весілля тоді було настільки закритим, що там навіть не було близьких друзів співачки, тільки родичі, - розповіли виданню в оточенні екс-ВІА Гри. - І ще тоді в паспорті вона поміняла своє прізвище на Кіперман, хоча сценічний псевдонім у неї, як був , так і залишається - Брежнєва ".

Весь цей час Брежнєва спростовувала інформацію про заміжжя. У прес-службі співачки відмовилися коментувати нову інформацію про весілля.

"Віра своє особисте життя категорично не коментує! - заявила прес-секретар співачки Анастасія. - Про коханого вона останній раз згадувала у інтерв`ю ще кілька років тому. Вона може трохи розповісти про дочку, про своїх сестер, але от чоловік і сім`я для неї - закриті теми ".

Корреспондент