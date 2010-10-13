Крістіна Агілера пішла від чоловіка

Американська співачка Крістіна Агілера розлучилася зі своїм чоловіком, музичним продюсером Джорданом Братманом.

Подружжя поки не планує оформляти розлучення, але вже кілька місяців живе окремо. Про це виданню US Weekly розповіло джерело, близьке до пари.

За його словами, 29-річна Агілера і 33-річний Братман вирішили якийсь час пожити окремо один від одного і подивитися, що з цього вийде.

Співрозмовник видання додав, що сімейне життя співачки і продюсера розладналося близько півроку тому і всі спроби зберегти стосунки ні до чого не привели.

"Вони більше стали схожі на друзів, ніж на чоловіка і дружину", - зазначило джерело.

Крістіна Агілера і Джордан Братман познайомилися в 2002 році, а одружилися в листопаді 2005 року. У 2008 році у пари народився син, якого назвали Максом. Після розставання подружжя має намір продовжити спільно виховувати дитину.

Нагадаємо, що в жовтні 2008 року Крістіна Агілера відвідала Київ.

