Названо переможців літературної ”Російської премії”

Церемонія нагородження переможців літературного конкурсу "Російська премія" відбулася у понеділок у московському театрі "Ермітаж". Нагороду присуджують другий рік поспіль - російськомовним авторам з колишніх радянських республік. Цього року робіт виявилося у три рази більше, ніж у минулому, - близько 400. Усього у фінал змагання вийшли 9 авторів, відзначає радіо "Культура".

Переможцем творчого змагання у номінації "Поезія" володарем грошової премії у розмірі 3 тис. доларів стала 24-річна українська поетеса Анастасія Афанасьєва за збірку віршів "Голоса говорят". Як уточнює, дипломом II ступеня і грошовою премією у розмірі 1,5 тис. доларів у цій же номінації нагороджений Шамшад Абдуллаєв (Узбекистан) за збірку віршів місце, що "Пригадується". Дипломом I ступеня і грошовою премією у розмірі 2 тис. доларів нагороджений Дмитро Лазуткін (Україна) за збірку віршів "Детские/Легкие".

У номінації "Мала проза" перемогу отримав прозаїк з Киргизії Таліп Ібраїмов за збірку повістей "Старик и Ангел". Дипломом II ступеня і відповідною грошовою премією нагороджений Вілен Манзелян (Вірменія) за збірку розповідей "Там, где гуляют папы". Дипломом I ступеня і грошовою премією нагороджений Володимир Лорченков (Молдова) за збірку розповідей "Любовь - это... ".

У "Крупній прозі" першого місця удостоєний прозаїк з України Марат Немешев і його роман "Книга для...". Це твір - перший творчий досвід 24-річного письменника. У цій номінації дипломом II ступеня нагороджений Олег Слепинін (Україна) за роман " Во все глаза, или Кающиеся и плачущие", дипломом I ступеня - Турусбек Мадилбаєв (Киргизія), який пише під псевдонімом Турусбек Маділбай, за роман "Феникс".

Переможець у кожній з номінацій тримав приз у розмірі 80 тис. рублів і можливість безкоштовно видати свою книгу в Росії. Усього в конкурсі взяли участь близько 400 авторів з держав - колишніх радянських республік.

У жюрі конкурсу під головуванням Чингиза Айтматова увійшли відомі письменники, поети і літературні критики Росії і країн ближнього зарубіжжя. Серед них – поет Олександр Вознесенській, Борис Кузьмінський, переможець "Російської премії-2005" Євгеній Абдуллаєв, літературний критик, письменник Олександр Архангельський, літературний критик Борис Кузьмінський, письменник Андрій Льовкин та інші.

"Російська премія" у галузі літератури присуджується письменникам з країн СНД і Прибалтики, які пишуть російською мовою. Сенс її простий і благородний - вивести з ізоляції авторів, які живуть в ближньому зарубіжжі і пишуть російською, зазначають "Ведомости". У конкурсі може брати участь представник будь-якої національності, незалежно від вікових обмежень. На конкурс приймаються не тільки опубліковані тексти, але і рукописи.

Цього року більше за все рукописів прийшли з України, у минулому - з Казахстану. За свідченням членів жюрі, найвдалішими опинилися тексти традиційні, написані в руслі реалістичних традицій. "Авангардистської нісенітниці було повне, - сказав Олександр Архангельський, який входив у жюрі - але, на жаль, всі спроби літературного експерименту виглядали страшно провінційно, доморосло. Здавалося, що багато авторів не в змозі вирішити, в якому суспільстві вони живуть - у патріархальному або постіндустріальному".

"На жаль, майже всі автори прагнуть бути саме яскравими, особливими, ефектними. Якщо у віршах це ще якось виглядає, то в крупній прозі - ні. Від робіт не виникає відчуття цілісності, глибини вислову. А якщо виникає, то дуже нарочитою, вимученою. Боюся, це діагноз", - говорить Гліб Шульпяков, що теж входить у суддівський комітет.