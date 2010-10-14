В Афінах поліція розігнала працівників мінкультури

Поліція силою розблокувала у четвер, 14 жовтня, афінський Акрополь, де забарикадувалися страйкуючі працівники міністерства культури Греції.

Десятки тимчасових працівників міністерства зажадали переукласти з ними контракти на постійній основі і виплатити заборгованість із заробітної плати.

Щоб привернути увагу до своїх вимог, вони забарикадувалися за огорожею на Акрополі і не пускали туди туристів вранці 13 жовтня.

Поліцейські зайшли на пагорб через бічний вхід. Коли страйкуючі намагалися вступити з ними в сутичку, правоохоронці застосували сльозоточивий газ. Від дій правоохоронних органів також постраждали знімальні групи місцевих телеканалів, які зібралися на вході.

Як повідомляється, кількох протестуючих було затримано в профілактичних цілях.

Зараз головна археологічна пам`ятка Греції знову відкрита для відвідувачів.