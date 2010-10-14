Вєрка Сердючка відмовилась від Євробачення

Вєрка Сердючка, яка втрапила до числа фіналістів українського національного відбору на Євробачення-2011, відмовилася від участі в конкурсі.

Епатажна артистка, що в 2007-му посіла на цьому конкурсі друге місце, зняла свою кандидатуру, не обґрунтовуючи такого рішення, повідомляє газета Сегодня.

В оточенні співачки розповіли, що з участю в Євробаченні вирішили почекати, адже у Сердючки надто щільний гастрольний графік. "І в жовтні, і в листопаді видасться від сили пару вихідних", - розповіли джерела газеті.

На даний момент у національному відборі на Євробачення беруть участь 35 фіналістів. Серед них Андрій Кравчук, Анастасія Приходько, Джамала, Міка Ньютон, група АРМІЯ, син Таїсії Повалій Денис та інші.

З 17 жовтня їх виступи можна буде побачити на Першому національному. Але до фінального ефіру дійдуть тільки 20 претендентів – інші відсіються через рішення журі та SMS-голосування телеглядачів. Хто представить Україну на Євробаченні, стане відомо в лютому 2011 року.

Нагадаємо, що фінал Євробачення-2011 відбудеться 14 травня в німецькому Дюссельдорфі, столиці землі Північний Рейн - Вестфалія.

Німеччина отримала право на проведення Євробачення після того, як представниця цієї країни, 19-річна Лєна Мейєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) перемогла на минулорічному конкурсі, що відбувався в Осло. Тоді Україну представляла співачка Alyosha (справжнє ім`я – Олена Кучер), яка увійшла до десятки фіналістів.



Сегодня

