Російський Перший канал розфарбував радянський фільм Офіцери. Кольорова версія фільму вийде на телеекрани протягом півроку, повідомляє Комсомольская правда.

Актор Василь Лановий, який разом з Георгієм Юматовим зіграв головну роль у фільмі, вже висловив своє обурення з приводу колоризації картини.

"Невже це правда? Звичайно, моє ставлення різко негативне. Коли мені два роки тому зателефонували і запитали про розфарбовування Сімнадцяти миттєвостей весни, я відповів:" Це буде катастрофа! "Так і вийшло. У випадку з Офіцерами - та ж історія. Режисер свідомо знімав на чорно-білу плівку, щоб додати історії документальності. А колоризація її порушить, і буде ще одна яскрава саморобка - лише б грошей отримати. Цікаво, хто їм взагалі дозволив розфарбовувати цей фільм?" - прокоментував Лановий.

Як зазначає газета, дозвіл не потрібен. Офіцери були зняті за радянських часів на Студії ім. Горького. Після того як розпався СРСР, студія не вирішувала правові питання. У підсумку права на багато стрічок не належать нікому, і робити з ними можна що завгодно, зазначає видання.

Нагадаємо, що раніше Перший канал показав кольорові версії таких фільмів як Підкидьок, Веселі хлопці, Волга-Волга, У бій йдуть одні старики, Попелюшка, 17 миттєвостей весни.



Комсомольская правда

