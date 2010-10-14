Перший канал розфарбував радянський фільм Офіцери
Кольорова версія вийде протягом півроку
Російський Перший канал розфарбував радянський фільм Офіцери. Кольорова версія фільму вийде на телеекрани протягом півроку, повідомляє Комсомольская правда.
Актор Василь Лановий, який разом з Георгієм Юматовим зіграв головну роль у фільмі, вже висловив своє обурення з приводу колоризації картини.
"Невже це правда? Звичайно, моє ставлення різко негативне. Коли мені два роки тому зателефонували і запитали про розфарбовування Сімнадцяти миттєвостей весни, я відповів:" Це буде катастрофа! "Так і вийшло. У випадку з Офіцерами - та ж історія. Режисер свідомо знімав на чорно-білу плівку, щоб додати історії документальності. А колоризація її порушить, і буде ще одна яскрава саморобка - лише б грошей отримати. Цікаво, хто їм взагалі дозволив розфарбовувати цей фільм?" - прокоментував Лановий.
Як зазначає газета, дозвіл не потрібен. Офіцери були зняті за радянських часів на Студії ім. Горького. Після того як розпався СРСР, студія не вирішувала правові питання. У підсумку права на багато стрічок не належать нікому, і робити з ними можна що завгодно, зазначає видання.
Нагадаємо, що раніше Перший канал показав кольорові версії таких фільмів як Підкидьок, Веселі хлопці, Волга-Волга, У бій йдуть одні старики, Попелюшка, 17 миттєвостей весни.
Комсомольская правда