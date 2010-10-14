Затуліну пече, чому в Україні не приймається закон про мови
"Це дуже серйозний, тривожний дзвінок"
Депутат Державної думи РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає «тривожним дзвінком» нерозгляд Верховною Радою проекту закону «Про мови в Україні».
Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив учора в Севастополі під час виступу на міжнародній науково-практичній конференції «Особливий статус Севастополя і його реалії».
За словами російського депутата, закон «Про мови в Україні», «безперечно, мав бути прийнятий. Те, що зусиллями певних політичних сил - як опозиційних, так і таких, які перебувають у самій правлячій коаліції - цей закон покладено «під сукно», не розглянутий Верховною Радою України, це дуже серйозний, тривожний дзвінок, і це, безумовно, турбує нас у Російській Федерації також. Хоча ми не втратили довіри до «перезавантаження» російсько-українських відносин».
Як відзначив К.ЗАТУЛІН, «ми в РФ - звичайно, хай ніхто нас до цього не штовхає - не припинятимемо контактів з діючою владою України, не розмовлятимемо з нею так, аби нашкодити нашим відносинам. Ми терплячі люди, ми чекаємо, що ті питання, які свого часу бралися на озброєння силами правлячою коаліцією, перш за все Партією регіонів, були програмами - а серед них і питання про федералізацію України, вони знайдуть своє місце в поточній політиці Президента і чинного уряду». Зрештою, сказав він, час є для цього. «Але хай ніхто не ображається, ми тут хотіли б звернути увагу до того, що є невирішені проблеми», - сказав депутат Держдуми.
За словами К.ЗАТУЛІНА, «нас турбує, що далеко не всі вирішено питання, пов`язані з оформленням реальної двомовності». Він вважає, що «треба сказати дякую тим депутатам, які внесли законопроект «Про мови в Україні». Хоча, наголосив політик, «цей проект - ми його аналізували - є дуже компромісним, неостаточним вирішенням питання про статус російської мови». К.ЗАТУЛІН додав: «Принаймні, я вважаю, що з цієї точки зору є незадовільним як останнє, остаточне слово в статусі російської мови. Але цей закон є значним кроком вперед, і він, принаймні, задає напрям руху».
Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", авторами якого є член Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО і депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.
Законопроектом передбачається, що «в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або повсякденно використовується більшістю громадян України, загальноприйнятою, разом з українською, мовою міжособистісного спілкування на всій території України».
Водночас, Інститут української мови Національної академії наук України разом з Інститутом мовознавства імені А.А. Потебні за дорученням НАНУ і на прохання Голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА проаналізували 7 «мовних» законопроектів і рекомендували жодного з них не приймати в парламенті.
Як повідомив 12 жовтня директор Інституту української мови НАНУ Павло ГРИЦЕНКО, науковці детально розглянули і законопроект №1015-3 "Про мови в Україні" регіонала Олександра ЄФРЕМОВА, комуніста Петра СИМОНЕНКА і представника блоку Литвина Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО, який викликав найбільший резонанс у суспільстві. «Такий закон приймати не можна. Його дух – підкреслення всього регіонального на противагу цілісності країни», - заявив П.ГРИЦЕНКО. «Як звичайна людина можу сказати, що таким чином Партія регіонів намагається, очевидно, задовольнити міфічні вимоги своїх виборців щодо російської мови. Адже за всіма іншими напрямами – провал. Бо не звітувати ж перед людьми підвищенням цін і зниженням рівня життя», - сказав П.ГРИЦЕНКО. Крім того, на його думку, обурення, яке викликав законопроект ЄФРЕМОВА-СИМОНЕНКА-ГРИНЕВЕЦЬКОГО, не йде на користь і російській мові. «Він породжує опір російській мові, що не бажано. Оскільки українці повинні бути готовими до широкого спілкування. Але намагатися йти таким шляхом – це шкодити інтересам і української, і російської. Цього, на жаль, не розуміють автори законопроекту», - наголосив учений.