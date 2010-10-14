Затуліну пече, чому в Україні не приймається закон про мови

Депутат Державної думи РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає «тривожним дзвінком» нерозгляд Верховною Радою проекту закону «Про мови в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив учора в Севастополі під час виступу на міжнародній науково-практичній конференції «Особливий статус Севастополя і його реалії».

За словами російського депутата, закон «Про мови в Україні», «безперечно, мав бути прийнятий. Те, що зусиллями певних політичних сил - як опозиційних, так і таких, які перебувають у самій правлячій коаліції - цей закон покладено «під сукно», не розглянутий Верховною Радою України, це дуже серйозний, тривожний дзвінок, і це, безумовно, турбує нас у Російській Федерації також. Хоча ми не втратили довіри до «перезавантаження» російсько-українських відносин».

Як відзначив К.ЗАТУЛІН, «ми в РФ - звичайно, хай ніхто нас до цього не штовхає - не припинятимемо контактів з діючою владою України, не розмовлятимемо з нею так, аби нашкодити нашим відносинам. Ми терплячі люди, ми чекаємо, що ті питання, які свого часу бралися на озброєння силами правлячою коаліцією, перш за все Партією регіонів, були програмами - а серед них і питання про федералізацію України, вони знайдуть своє місце в поточній політиці Президента і чинного уряду». Зрештою, сказав він, час є для цього. «Але хай ніхто не ображається, ми тут хотіли б звернути увагу до того, що є невирішені проблеми», - сказав депутат Держдуми.

За словами К.ЗАТУЛІНА, «нас турбує, що далеко не всі вирішено питання, пов`язані з оформленням реальної двомовності». Він вважає, що «треба сказати дякую тим депутатам, які внесли законопроект «Про мови в Україні». Хоча, наголосив політик, «цей проект - ми його аналізували - є дуже компромісним, неостаточним вирішенням питання про статус російської мови». К.ЗАТУЛІН додав: «Принаймні, я вважаю, що з цієї точки зору є незадовільним як останнє, остаточне слово в статусі російської мови. Але цей закон є значним кроком вперед, і він, принаймні, задає напрям руху».

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", авторами якого є член Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, лідер Компартії Петро СИМОНЕНКО і депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Законопроектом передбачається, що «в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або повсякденно використовується більшістю громадян України, загальноприйнятою, разом з українською, мовою міжособистісного спілкування на всій території України».

Водночас, Інститут української мови Національної академії наук України разом з Інститутом мовознавства імені А.А. Потебні за дорученням НАНУ і на прохання Голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА проаналізували 7 «мовних» законопроектів і рекомендували жодного з них не приймати в парламенті.

Як повідомив 12 жовтня директор Інституту української мови НАНУ Павло ГРИЦЕНКО, науковці детально розглянули і законопроект №1015-3 "Про мови в Україні" регіонала Олександра ЄФРЕМОВА, комуніста Петра СИМОНЕНКА і представника блоку Литвина Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО, який викликав найбільший резонанс у суспільстві. «Такий закон приймати не можна. Його дух – підкреслення всього регіонального на противагу цілісності країни», - заявив П.ГРИЦЕНКО. «Як звичайна людина можу сказати, що таким чином Партія регіонів намагається, очевидно, задовольнити міфічні вимоги своїх виборців щодо російської мови. Адже за всіма іншими напрямами – провал. Бо не звітувати ж перед людьми підвищенням цін і зниженням рівня життя», - сказав П.ГРИЦЕНКО. Крім того, на його думку, обурення, яке викликав законопроект ЄФРЕМОВА-СИМОНЕНКА-ГРИНЕВЕЦЬКОГО, не йде на користь і російській мові. «Він породжує опір російській мові, що не бажано. Оскільки українці повинні бути готовими до широкого спілкування. Але намагатися йти таким шляхом – це шкодити інтересам і української, і російської. Цього, на жаль, не розуміють автори законопроекту», - наголосив учений.