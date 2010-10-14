У Сантьяго створили 33-поверховий хрест

У Сантьяго створили 33-поверхову інсталяцію на честь 33 чилійських гірників, які після аварії виявилися замуровані в шахті.

Інсталяція складається з 350 флуоресцентних ламп, поміщених у вікна однієї з найвищих будівель чилійської столиці. Увімкнені, вони утворюють величезну фігуру хреста.

Як розповів автор проекту, чилійський художник Себастьян Еррасуріс (Sebastian Errazuriz), його надихнула традиція запалювати свічки для святих, що охороняють близьких. Крім того, хрест уособлює ламкість людського життя, повідомляє The Art Newspaper.

Тим часом, чилійські рятувальники визволили з підземного полону десять шахтарів, які на початку серпня виявилися заблокованими в невеликому руднику, що за 50 кілометрів від чилійського міста Копіапо. Шахтарі провели 69 днів на глибині 625 метрів.

Нагадаємо, що аварія на глибині 700 метрів на невеликому руднику, що за 50 кілометрів від чилійського міста Копьяпо, сталася 5 серпня. Заблокованими під землею опинилися 32 чилійці та один болівієць.

