Помер відомий ленінградський актор Віктор Ільїчов (фото)

Заслужений артист Росії Віктор Ільїчов помер в США на 65-му році життя, повідомляє блог при російськомовному журналі "Флоріда". За даними журналу, актор, який проживав в США з середини 90-х років, помер 8 жовтня у Флоріді після важкої тривалої хвороби, пише РІА новості.

Віктор Ільїчов народився в 1946 році в Ленінграді і закінчив Ленінградський державний інститут театру, музики і кінематографії, де ведучим його курсу був видатний театральний режисер Георгій Товстоногов.

За час роботи в кіно Ільїчов знявся більш ніж 50 фільмах, серед яких такі відомі, як "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Трое в лодке, не считая собаки", "Инспектор ГАИ", "Зеленый фургон", "Витя Глушаков - друг апачей", "Гений".