Валід Арфуш: Цього року ніхто не ставить себе у рамки Євробачення

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення за довгі роки свого існування встиг себе зарекомендувати не тільки як змагання культурних “кадрів” країн, а і як подія, яка відкриває світу нових зірок. Іноді тут не так важлива перемога, як сама участь. Варто лише згадати приклад Вєрки Сердючки, котра хай перше місце і не здобула, але на Європу прославилась.

В Україні кастинг на національний відбір на Євробачення-2011, що завдяки німецькій переможниці Лєні Маєр-Ландрут відбудеться у Дюссельдорфі, розпочався ще у серпні. На участь у конкурсі подали заявки майже 300 виконавців з усіх куточків України, та з-поміж них лише єдиний (чи єдина, а можливо і єдині) матиме честь представляти батьківщину на міжнародній арені.



До складу національного жюрі цього року увійшли співачка Камалія, музикальний продюсер Національної телерадіокомпанії Україна Влад Багінський, «Міс Україна-2008» Ірина Журавська, генеральний директор Kiss FM Антон Цеслік. Очолив суддівську братію заступник генерального директора НТРК Україна Валід Арфуш.



На сьогоднішній день відомі імена перших фіналістів, серед котрих неформатний гурт «Бахрома», продукт «Фабрики зірок» Матіас, дівочий дует «Жемчуг», молодий оперний виконавець Іван Березовський та інші. Досі за перемогу борються Джамала, Міка Ньютон, Міла Нітич, Злата Огневич, син Таісії Повалій Денис, ще один «фабрикант» Віталій Галай, та колишня учасниця Євробачення Анастасія Приходько, що цього року вирішила все ж таки не зраджувати Україні з Росією.

До речі, проби Приходько у якості української конкурсантки дійсно здивували жюрі. Хтось виступив на її захист, мотивуючись тим, що і, мовляв, пісня гарна, і виглядає вона після народження дитини досить непогано, а хтось додав, що все ж таки Анастасії чогось не вистачає. На це вона відповіла, що «народить ще і другого». Можливо їй і необов`язково вдаватись до таких заходів, бо якщо не журі, то хоча б вдячні слухачі (чи то українські, чи то російські) співачки підтримають її шквалом sms-повідомлень.

Повернулась на конкурсний відбір і співачка Desh, котра вже спробувала себе у ролі кандидатки у 2006 році. Їй потребувалось чотири роки, щоб гарно підготуватись до ще одного кастингу. За словами співачки Міки Ньютон, Євробачення – це той конкурс, до якого виконавцю треба визріти і у моральному, і у фінансовому, і у творчому планах:

- Мене вже роки два чи три підбивали прийти на кастинг. Я не відчувала, що Євробачення – мій конкурс, адже це багато сил, як моральних, так і фінансових. А цього року я все ж таки прийшла до того, що чому б не спробувати свої сили? І мене вразило, що всі конкурсанти дуже різні, у всіх своя публіка, у всіх своя “фішка”. Я теж змінила імідж - повернулась до того, з чого і починала.

Міка дійсно перевтілилась перед конкурсом – забуті порвані джинси, металічні пояси, дика зачіска. Проблемний підліток виріс і перетворився на чарівну принцесу у розкішній білій сукні. Журі теж неабияк здивував новий образ Міки Ньютон, але вона лише посміхається – мовляв, вона завжди любила світлі кольори і тепер почуває себе у своїй тарілці.

А от Вєрка Сердючка, котра запам’яталась Європі своїм феєричним виступом на Євробаченні-2007 і навіть отримала срібло, від участі у національному відборі відмовилась. З боку Данилка (котрий і криється під псевдонімом Вєрки Сердючки) це рішення не коментується.

Своєрідним відкриття року став гурт Bahroma, котрий відрізняється оригінальністю виконання пісень під живу музику. Подейкують, що все ж таки гурт неформатний – на Євробачення потребуються співаки, що виконуватимуть музику не вживу, а під мінус. Але вже на даний момент Bahroma у фіналі, тож, можливо, Україна братиме цього року неформатом.

Голова жюрі Валід Арфуш вважає, що цьогорічний відбір унікальний – по-перше, на телебачення запустилось повномасштабне шоу з відборів, по-друге, заміст 30 півфіналістів обрали 35, що вказує лише на чималу кількість дійсно талановитих виконавців.

- Зараз ще не можна називати найбільш перспективних кандидатів, - ділиться Валід Арфуш. – Але на даний момент я бачу щонайменше п’ятеро таких, і помітив двох таких, про котрих спочатку і не подумаєш, але все ж таки вони у фаворитах. Наприклад, Джамала... Але і крім неї ми вже запримітили собі потенційних учасників Євробачення. Цього року немає прямолінійної тенденції – люди просто обирають собі вільний стиль виконання, співають душею і ніхто не думає ставити себе у рамки Євробачення, наслідуючи минулорічну німецьку переможницю Лєну чи українську представницю Альошу.

Арфуш впевнений, цього року головне – голосові дані виконавця, хоча, звісно, журі придивляється і до образу конкурсанта, але основна робота над ним починається вже після відбору. Хоча брати журі специфікою виконання теж не варто – зараз люди хочуть чути легкі слова, приємний голос, щось традиційне.

Ім’я переможця стане відомим вже у лютому 2011. Творити долю переможця цього року може не лише журі, а й глядачі, які зможуть підтримувати своїх фаворитів sms-голосуванням.

Катерина Зінов’єва

