Esquire включив Тимошенко в атлас найсексуальніших жінок

Журнал Esquire опублікував своєрідний сексуальний атлас планети Земля, відібравши для нього найпривабливіших представниць 195 країн світу.

В атлас потрапили політики, перші леді, журналістки, актриси, правозахисниці, моделі, співачки, переможниці різноманітних конкурсів краси, письменниці, танцівниці, спортсменки і навіть одна колишня сексуальна рабиня.

Україну на сексуальній карті світу від Esquire представила колишній прем`єр-міністр Юлія Тимошенко.

"Тому що немає більше в світі такого ж величного волосся, як це", - прокоментував свій вибір Esquire.

Найсексуальнішою жінкою Росії назвали модель Наталію Водянову, яка в даний час живе і працює у Великобританії. Колегу Водянової, модель Таню Дягілєву, назвали найсексуальнішою уродженкою Білорусі.

Також на сексуальну карту нанесені модель Жизель Бюндхен (Бразилія), колишня сексуальна рабиня Сомалі Мам (Камбоджа), актриса Наталі Портман (Ізраїль), актриса і фотомодель Діана Крюгер (Німеччина), дружина президента Франції Карла Бруні (Франція), модель Хелена Крістенсен ( Данія), співачка Бйорк (Ісландія), актриса Моніка Белуччі (Італія), тенісистка Ана Іванович (Сербія), модель Алек Вєк (Судан) і багато інших відомих і маловідомих жінок.

На карту не змогли потрапити лише дві держави - Співдружність Домініки (так як журнал не зміг знайти представницю цієї країни,яка чимось виділяється) і Ватикан (місто-державубуло дискваліфіковано, так як Папа римський Бенедикт XVI відмовився брати відповідальність за сексуальні злочини представників католицької церкви ).

Детально з сексуальним атласом світу можна ознайомитися тут.



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