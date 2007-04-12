Київ. 11 квітня. УНІАН. 15 квітня у Львові відбудеться прем’єра українсько-шведської вистави “Зустріч”, створеної в рамках українсько-шведського культурного проекту SWIЖЕ.

Як розповів на прес-конференції в УНІАН художній керівник “Нового драматичного театру на Печерську” Олександр Крижанівський, вистава створена акторами його театру та представниками шведського мистецького колективу “Мело” (Стокгольм).

За словами О.Крижанівського, шведські учасники проекту - “це дуже сучасні люди з дуже сучасним мисленням, цікавою новою естетикою і нетрадиційними для українського театру методами роботи”.

Як розповів представник колективу “Мело” Йозеф Пальм, концепція роботи колективу полягає в абсолютній колективній творчості й відсутності будь-якого лідера під час створення вистави. За його словами, вистава створюється прямо на репетиціях, і не залежно від того, яку спеціалізацію має кожен учасник - чи то актор, чи то танцівник, чи то художник, чи то режисер, кожен бере участь у спільній роботі - від планування сцени, світла, музики, до безпосередньо драматичної частини.

Як зазначив Й.Пальм, саме такі принципи роботи використовувалися під час створення спільної вистави з українськими учасниками. Міжнародний творчий колектив свідомо відмовився від перекладача, оскільки подолання мовного бар’єру під час роботи, на думку Й.Пальма, є дуже важливим досвідом і цілком відповідає загальній концепції “Мело”, коли розуміння відбувається на якомусь вищому рівні.

Й.Пальм також зазначив, що вистава розповідає про те, “як зустрілися швецькі люди з українськими”. На сцені з’являються 4 шведські актори та 6 українських.

За словами О.Крижанівського, крім Львова, показ вистави відбудеться 18 квітня у Харкові, 21 квітня – в Одесі, 26 квітня - в Києві у “Новому драматичному театрі на Печерську”. Також виставу буде показано в рамках фестивалю “Київ травневий”.

SWIЖЕ - українсько шведський проект, що має стати платформою для зустрічей молодих митців із двох країн у сфері поезії, музики, театрального мистецтва, прогресивної фотографії та сучасного візуального мистецтва. Проект розрахований на 2 роки і більша його частина фінансується Шведським інститутом (Стокгольм). Деякі заходи в рамках проекту також фінансуються Міністерством культури й туризму України.