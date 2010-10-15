До Києва на гастролі їде Тбіліський театр імені Шота Руставелі

27-28 жовтня 2010 року на сцені київського театру імені І. Франка виступить Тбіліський Державний театр імені Шота Руставелі (Грузія).

У Києві тбіліський театр під керівництвом Роберта Стуруа представить спектакль Бідерман і палії за Максом Фрішем.

Комедія Макса Фріша Бідерман і палії була написана після Другої світової війни. Автор намагається розібратися, чому в країні з такими могутніми культурними традиціями, як Німеччина, зародився фашизм.

П`єса мала значний успіх майже у всіх провідних театрах світу, повідомили Корреспондент.net організатори.

"Повчальна п`єса без моралі" – саме так визначив жанр цього твору швейцарський драматург Макс Фріш, а Роберт Стуруа поставив як трагікомедію з елементами шоу.

Герої вистави з`являються на сцені подібними до зірок Бродвею. У вигляді клоуна, в перуці та гримі глядач зустрічає Готліба Бідермана, якого грає Заза Папуашвілі, і, схожу на естрадну діву, його дружину Бідерман Бабетту (у цій ролі – Ніно Касрадзе). Один із паліїв Шміц (Бесо Зангурі, що зіграв президента у скандально відомому спектаклі Р. Стуруа Солдат, любов, охоронець і президент) віртуозно представляє циркового артиста в смокінгу й циліндрі, а в той же час його товариш на ймення Маріо Айзенрінг (Давид Дарчіа), котрий повернувся з ув`язнення – екзотичного мусульманина в східному костюмі.

Навіть служниця Ганна, така собі сіра мишка (кохана Джульєтта Стуруа, актриса Ія Сухіташвілі), котра зізнається, що не користається успіхом у чоловіків, проявляє себе дуже яскраво і театрально – наприклад, хвацько сідлає велосипед, щоби розпочати на ньому в подорож по сцені.

У виставі Роберта Стуруа, на відміну від п`єси Макса Фріша, дія завершується пожежею.

"Спочатку зверху з невблаганною, фатальною неминучістю опускаються каністри з бензином, все освітлюється зловісним червоним світлом. Потім полум`я охоплює весь будинок, і створюється враження всесвітньої катастрофи. Це метафора загибелі світу, людської цивілізації взагалі. Те, що може трапитися в будь-який момент, якщо вчасно не зупинити паліїв – у широкому розумінні цього слова. Але, тим не менше, в тому-то й справа, що у наскрізь прогнилому суспільстві немає людей, спроможних на це. Вони втратили віру, "більшість людей вірить не в Бога, а в пожежну команду ", - йдеться в анотації до вистави.

Виставу Бідерман і палії гратимуть 27-28 жовтня 2010 року на сцені театру ім. І. Франка. Початок о 19:00. Тривалість – 3 години, 15 хвилин з антрактом. Ціна квитків – від 150 до 1000 грн.

Показ спектаклю в Києві організували Фонд Василя Даниліва Світло мрій, продюсерська компанія ArtHouse за підтримки Міністерства культури і мистецтв України, Посольства Грузії в Україні.

Корреспондент.net

