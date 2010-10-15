Сьогодні в Києві виступить Аліна Орлова

Сьогодні,15 жовтня в київському Crystal Hall виступить литовська співачка Аліна Орлова. Вона представить українській публіці пісні з нового альбому Mutabor.

Диск Mutabor, другий за рахунком альбом Орлової, вийшов улітку цього року в Литві, а восени - у Росії. Поки невідомо, чи вийде офіційно диск в Україні.

У Києві Аліна Орлова в компанії своїх музикантів - віолончеліста Патріса Зіделевікуса і гітариста Аурімуса Дрюкаса, які брали активну участь у записі нового альбому, зіграє як композиції з альбому Mutabor, так і вже відомі слухачам пісні з минулого альбому Дика собака Дінго, повідомили Корреспондент.net організатори концерту.

Аліна Орлова (справжнє ім`я - Аліна Орлова) народилася 28 червня 1988 року в місті Вісагінас, Литва, в сім`ї литовського поляка і росіянки. Орлова пише і співає пісні литовською, російською та англійською мовами. Дає приблизно порівну концертів у Литві, Росії і Європі.

Її дебютний альбом Дика собака Дінго вийшов в 2008 році.

Британські критики визначили жанр Орлової, як "бадьорий і похмурий балтійський поп-фолк", а їхні російські колеги - як псіхофолк. Сама ж співачка стверджує, що її музика "звучить так, начебто хтось голосить за спиною".

"У цілому ж усе, що робить Аліна, повністю вкладається в поняття інді - і музика, і малюнки, і сам стиль життя", - зазначають організатори її київського концерту.

Київський концерт Аліни Орлової відбудеться 15 жовтня 2010 року в Crystal Hall. Початок о 21:00.

Нагадаємо, що в 2009 році Аліна Орлова здобула музичну премію Степовий вовк як Кращий дебют року.

У 2008 році вона приїжджала до Києва в рамках фестивалю Moloko Music Fest.

