Меркель: іммігрантам слід вивчити німецьку мову
09:57, 18 жовтня 2010Культура
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Концепція мультикультурності не працює
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що спроби її країни побудувати мультикультурне суспільство зазнали повної поразки, повідомляєБі-бі-сі.
Виступаючи на зборах своєї консервативної партії ХДС в Потсдамі Меркель сказала, що концепція мультикультурности, яка передбачає, що люди, які представляють різні культурні традиції, можуть мирно співіснувати, не працює в Німеччині.
При цьому вона додала, що, хоча іслам і є частиною Німеччини, іммігрантам треба докладати більше зусиль для того, щоб інтегруватися в німецьке суспільство, включаючи необхідність вивчити німецьку мову.
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