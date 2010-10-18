З нагоди закриття сезону у «Парку Київська Русь» відбулося шоу

У «Парку Київська Русь» (с.Копачів Обухівського району Київської обл.) 17 жовтня відбулося урочисте закриття ІІІ міжнародного історико-культурного фестивалю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, на честь закриття сезону, на території київського Дитинця зібралися учасники фестивалю - представники клубів історичної реконструкції, аби знову продемонструвати відвідувачам свою майстерність, мужність і відвагу.

«На закритті сезону ми підібили підсумки року й організували шоу, яке зібрало в собі все те краще, що було показане глядачам під час ІІІ міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь», - розповіли організатори.

У програмі святкового дня були: трюкове шоу, вистава клубів рольового моделювання, середньовічні забави, богатирські ігри, вистави дитячого театру й анімаційна програма від театру "Парк Київська Русь". Також глядачам запропонували конкурси, катання на конях, майстер-класи з народних ремесел і ярмарок майстрів. Завершився фестиваль святковим феєрверком.

Як повідомили організатори фестивалю, цього року в заходах «Парка Київська Русь» взяли участь більш як 9000 представників клубів історичних реконструкцій з України, Росії, Білорусі і зарубіжжя.

Нагадаємо, що III міжнародний фестиваль «Парк Київська Русь» цього року претендує на звання найтривалішого заходу культурного характеру в Україні і в всьому світі. Відкриття фестивалю відбулося 24 квітня.

Довідка УНІАН. Центр культури й історії «Парк Київська Русь» будується в селі Копачів Обухівського району, за 34-и кілометри від Києва. Створення «Парку» ініціювала благодійна організація «Слов`янський фонд». Зараз на території 10 га відтворюється Дитинець (Кремль) Києва часів V-XIII століть у масштабі 1:1 з максимальною історичною достовірністю.

Перший етап будівництва планується завершити до Євро-2012, а весь проект – через 7-9 років. Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов`янської цивілізації. А творці очікують, що після закінчення будівництва Парк стане туристичною меккою України.