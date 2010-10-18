Кобзона зі сцени забрали в лікарню

Заслужений артист Росії Йосип Кобзон у понеділок під час виступу на форумі духовної культури в Астані відчув себе погано.

Кабзон не зміг закінчити промову, йому була потрібна меддопомога.

Артист виступав з доповіддю від імені організаторів форуму, коли відчув себе погано, його промова почала уриватися. Він підійшов до президії і, знепритомнівши, впав на сцені. До прибуття лікарів йому спробували надати першу допомогу, роблячи штучне дихання.

Опісля приблизно п`ять хвилин лікареві вдалося привести Йосипа Кобзона в свідомість. Він знов вийшов до мікрофону, спробував завершити доповідь, але знову відчув себе погано.

У даний час він доставлений в одну з лікарень столиці Казахстану.

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