Джолі зіграє Клеопатру у фільмі Джеймса Кемерона

Джеймс Кемерон зніме 3D-фільм-біографію цариці Єгипту Клеопатри. Головну роль може зіграти Анджеліна Джолі.

Виробництвом стрічки займеться компанія Sony Pictures Entertainment. Фільм буде заснований на біографічній книзі американської письменниці Стейсі Шифф (Stacy Schiff) Клеопатра: Життя (Cleopatra: A Life), опублікованій у 2009 році, повідомляє сайт Deadline.

Сценаристом виступив Брайан Хелгеленд, який раніше працював над такими фільмами, як Робін Гуд Рідлі Скотта, Небезпечні пасажири поїзда 123, Секрети Лос-Анджелеса - за цей фільм Хелгеленд отримав премію Оскар.

Хоча ані Кемерон, ані Джолі наразі ще не дали офіційної згоди на участь у проекті, Sony Pictures сподівається розпочати зйомки вже у 2011 році.

Клеопатра неодноразово ставала героїнею фільмів. Найвідомішою стрічкою про єгипетську царицю є Клеопатра 1963 року з Елізабет Тейлор у головній ролі.

Нагадаємо, що зараз Анджеліна Джолі знімає свій перший художній фільм, де вона виступає режисером і сценаристом.



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