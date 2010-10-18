У Берліні відкрилася унікальна виставка Гітлер і німці

Унікальна німецька виставка привернула тисячі відвідувачів в день свого відкриття в Берліні.

Як зазначають ЗМІ, Гітлер і німці є першою виставкою такого роду в Німеччині.

Експозиція нараховує близько 600 предметів, 400 фотографій та плакатів.

Серед експонатів - фотографії Гітлера, Геббельса, Геринга та інших вождів націонал-соціалізму, військова форма, вуличні покажчики, агітаційні плакати, портрети та картини.

Серед експонатів є й іграшкова фігура Гітлера для дітей, а також колода карт із зображенням нацистського фюрера.

Організатори заявили про рішення не включати в експозицію виставки предмети, які належали Гітлеру, щоб не привертати неонацистів.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що півтора десятка акварелей, написаних Адольфом Гітлером, коли йому було 19 років, продані на аукціоні за 105 000 фунтів стерлінгів (близько 120 000 євро).

