Lady GaGa купила свої пісні на аукціоні

Американська співачка Lady GaGa купила на аукціоні шість компакт-дисків і один DVD з власними піснями, котрі ще не бачили світу.

У скільки обійшлася співачці покупка, не повідомляється, проте відомо, що стартова ціна кожного диска становила $1000, повідомляє Reuters.

Диски з демо-записами на аукціон виставив перший менеджер Lady GaGa Боб Ліон (Bob Leone). Ці композиції співачка записала ще у 2002 році, коли була відома під ім`ям Стефані Джерманотта (Stefani Germanotta). Деякі з дисків були підписані.

"Вона хотіла купити диски. Ми вислали їй пропозицію від імені Боба Ліона. Вона погодилася, і ми здійснили операцію", - повідомив Пітер Сіджел (Peter Siegel), співвласник аукціонного онлайн-сервісу Gotta Have It!, На якому були виставлені записи співачки і ще понад 800 речей знаменитостей.

Він додав, що Боб Ліон ніколи не робив копії з цих записів і не намагався їх продавати. Не дивлячись на безперечний попит на ранні записи артистки, за оцінкою Сіджела, лот не став би одним з найпопулярніших.

Нагадаємо, що днями Lady GaGa посіла друге місце у списку Топ-50 найвпливовіших зірок шоу-бізнесу. Її зміг обійти тільки голівудський актор Джонні Депп.



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