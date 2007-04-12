У Києві стартує Місяць фотографії

Київ. 12 квітня. УНІАН. Сьогодні – 12 квітня– стартує “Фотобієннале 2007” – третій Місяць фотографії у Києві.

Як розповів на прес-конференції в УНІАН художній директор фестивалю Євген Солонін в рамках бієннале буде експонуватися приблизно 60 фотовиставок з різних європейських країн, а також провідних українських фотографів.

Фотографії будуть об’єднуватися темами - “Фотографія. Персони” (має не меті у кожному проекті акцентувати особистість автора та унікальність авторського погляду) та “Фотографія по-жіночому”.

Місцем проведення біеннале стануть численні галереї, музеї, культурні центри Києва, а також “альтернативний” експозиційний простір – приміщення Національної опери України, Міський парк, центр “Ультрамарин”.

Зокрема, художній директор фестивалю Євген Солонін зазначив: “ При організації фестивалю ми керувались загальноприйнятою у світовій візуальній практиці назвою – “Місяць фотографії” – та моделлю організації – орієнтувалися на найстаріший Місяць фотографії у Парижі, що відбувся у 1980 році. Від цього часу під цією назвою більш ніж у 30 країнах щорічно (Братислава, Мадрид, Стокгольм, Торонто), або кожні два роки (Париж, Амстердам, Монреаль, Мехіко, Москва) – проводяться різні за масштабом і тематикою фестивалі фотографії. Як правило, вони підтримуються муніципальними та державними структурами. З 2003 року до переліку цих міст додався і Київ. Темою першої бієннале була “Фотографія. Минуле і майбутнє”, другої – у 2005 році – “Фотографія. Мир і війна”. На цих фестивалях ми показали виставки метрів світової фотографії – Жана Дьєзеда, Робера Дуано (Франція), Володимира Бігуса (Чехія), Анастаса Суткуса (Литва) та інших, а також фотопроекти кращих українських майстрів. Як перша, так і друга бієннале привернула до себе увагу численної аудиторії, місцевих і зарубіжних засобів масової інформації та провідних спеціалістів”.

Проведення подібних масштабних акції свідчить про те, що приватна ініціатива та ініціатива культурних центрів здатна рухати культурний процес в бік світового значно активніше, ніж ініціатива державна. А третій Місяць фотографії у Києві розпочинається виставкою “Портрети митців” Деніза Коломба у Центральному будинку художника та обіцяє бути не менш цікавим, ніж попередні.