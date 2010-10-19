Гурт QARPA дасть концерт номер один цієї осені
09:57, 19 жовтня 2010Культура
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"Mama Cum Back" :)
22 жовтня, о 21.30, у клубі «44» відбудеться концерт гурту QARPA під назвою "Mama Cum Back".
Про це УНІАН повідомили в прес-службі співачки й письменниці Ірени Карпи.
«Ірена Карпа співатиме для вас переконливо, як справжня мама: свої класичні колискові, збуджувальні та філософські пісні», – йдеться у повідомленні.
Гурт також передставить номери з нового альбому, який невдовзі побачить світ.
дата ~ 22.10.2010
час ~ 21:30
місце ~ клуб "44"
адреса ~ Київ. Хрещатик-44.
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