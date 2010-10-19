Гурт QARPA дасть концерт номер один цієї осені

22 жовтня, о 21.30, у клубі «44» відбудеться концерт гурту QARPA під назвою "Mama Cum Back".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі співачки й письменниці Ірени Карпи.

«Ірена Карпа співатиме для вас переконливо, як справжня мама: свої класичні колискові, збуджувальні та філософські пісні», – йдеться у повідомленні.

Гурт також передставить номери з нового альбому, який невдовзі побачить світ.

дата ~ 22.10.2010

час ~ 21:30

місце ~ клуб "44"

адреса ~ Київ. Хрещатик-44.