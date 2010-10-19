Відбудеться авторський вечір Рауля Чілачави

21 жовтня, о 17.00, в Будинку літераторів відбудеться авторський вечір надзвичайного і повноважного посла України, поета, перекладача Рауля Чілачави.

Поет презентуватиме книжки, киї він видав під час свого перебування на посаді Посла в Латвії. Зокрема це «Шевченко» латиською мовою, антологія класичної і сучасної поезії «Вітер з України» латиською мовою. А також переклади латиських поетів Яна Райніса, Ояра Вацієтіса, Олександра Чака на українську мову.