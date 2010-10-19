Концерт Faithless у Києві скасували

Київський виступ легендарного гурту Faithless скасували через хворобу лідера гурту Максі Джазу.

Як повідомляє music.open.ua з посиланням на менеджмент гурту, "в даний момент Максі не може ні виступати, ні навіть подорожувати".

Виступ гурту Faithless повинен був відбутися наступного понеділка, 25 жовтня, у столичному Crystall Hall.

У Crystall Hall підтвердили інформацію про те, що 25 жовтня концерт Faithless не відбудеться.

До цього через хворобу соліста концерти Faithless скасували в Ризі, Талліні, Вільнюсі, Гельсінкі та Єкатеринбурзі.

Гурт Faithless і організатори концерту приносять свої вибачення і просять з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

Повідомляється, що зараз обговорюється перенесення концерту на іншу дату. Серед ймовірних варіантів називається березень 2011 року.

Нагадаємо, що вперше гурт Faithless виступив у Києві у червні 2007 року.

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