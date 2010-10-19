Рената Литвинова вестиме ювілейний кінофестиваль Молодість

Ведучою церемоній відкриття й закриття ювілейного Міжнародного кінофестивалю Молодість у Києві, що відбуватиметься з 23 по 31 жовтня, буде відома російська актриса Рената Литвинова.

Про це повідомив Дзеркалу тижня керівник форуму Андрій Халпахчі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 40-й ювілейний кінофестиваль відкриють французькі актори Софі Марсо та Крістофер Ламберт. Так, Марсо і Ламберт приїдуть на прем`єру фільму Картагена (Cartagena), в якому вони зіграли головні ролі.

Крім того, журі фестивалю очолить режисер Марк Каро (Франція). До суддівської колегії також увійшли режисер Райнер Фріммель (Австрія), продюсер Олена Яцура (Росія), художник Олександр Ройтбурд (Україна).

За підсумками фестивалю журі присудить гран-прі за найкращий фільм усієї конкурсної програми – статуетку Скіфський олень і $10 000, а також призи за найкращий повнометражний ігровий фільм, короткометражний і студентський фільм в еквіваленті $2 500, крім того, приз імені Іва Мота у розмірі 1000 євро вручать найкращому молодому акторові чи актрисі.

Також, будуть вручені приз глядацьких симпатій, призи журі Міжнародної федерації кінопреси та Міжнародної федерації кіноклубів.

