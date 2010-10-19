Литвин і Толстоухов видадуть свої книжки за державний кошт

Держкомітет телебачення й радіомовлення затвердив перелік книг, які будуть видані до кінця 2010 року в рамках державного замовлення.

У числі найдорожчих із них - твори, створені за участю спікера Володимира Литвина й міністра Кабінету міністрів Анатолія Толстоухова, пише "Комерсант-Україна".

Перелік книг, видання яких буде профінансоване в рамках держпрограми "Українська книга" на 2010 рік, був схвалений колегією Держкомтелерадіо 14 жовтня.

Він включає 117 видавничих проектів на суму 19,7 млн. грн. У перраелік також увійшли 60 найменувань на суму 13,3 млн грн, підготовлених до випуску, але не виданих у 2009 році.

"Усього для розгляду було представлено видань на суму близько 300 млн. грн. Але програмою "Українська книга" в 2010 році передбачено 33 млн. грн", - розповів голова Держкомтелерадіо Юрій Плаксюк.

За його словами, бюджетні кошти, призначені для реалізації програми, будуть освоєні до кінця року.

Експертний відбір книг проводився колегією комітету, у складі якої працювали академіки, видавці, письменники й бібліотекарі.

Як повідомили газеті в департаменті видавничої справи й преси Держкомтелерадіо, щоб мати шанси бути виданою за кошти держбюджету, книга повинна розкривати актуальну тему "у контексті сучасних проблем української держави", а також "сприяти розвитку національної культури, зміцненню духовності й моралі українського народу".

В остаточному списку десятку книг, які лідирують за розмірами фінансування, очолює фотопроект Євгена Дерлеменка "Парки Києва". Видання фотоальбому українською та англійською мовами накладом 1 тис. примірників обійдеться бюджету в 450 тис. грн.

Випуск тому "Київ" 28-томної енциклопедії "Звід пам`ятників історії й культури України", головою редакційної ради якої є голова Верховної Ради Володимир Литвин, обійдеться в 400 тис. грн (2 тис. примірників).

370 тис. грн бюджетних коштів буде витрачено на випуск 2 тис. примірників книги академіка Петра Толочка "Історія України 1800-1921 років".

На випуск 3 тис. примірників збірки спогадів ветеранів Великої Вітчизняної війни "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" планується витратити 352,8 тис. грн.

Шосте місце займає твір міністра Кабінету міністрів Анатолія Толстоухова "Харцизьк: час, події, люди", видання першого тому якого накладом 1 тис. примірників коштуватиме 350 тис. грн.

Автори програми також мають намір перевидати твори Павла Тичини, Олеся Гончара, Ольги Кобилянської та ілюстроване видання "Кобзаря" Тараса Шевченка. На "Кобзаря" планується витратити 384,75 тис. грн.

У списку видань, що опублікують за держкошти, немає представників українського літературного мейнстриму - Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Сергія Жадана й інших. Винятком стала лауреат Шевченківської премії Марія Матіос, чиє "Вибране" видадуть накладом 2 тис. примірників (205 тис. грн).

Українська правда