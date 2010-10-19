З Лаври викинуть усі музеї, бо так хоче Кирило?

Українська православна церква Московського патріархату вважає, що на території Києво-Печерської Лаври повинні знаходитися музеї винятково релігійної спрямованості.

Про це на прес-конференції сказав голова синодального інформаційно-просвітительського відділу УПЦ (МП) протоієрей Георгій (Коваленко), повідомляє Обком з посиланням на Українські новини.

"Усі музеї, що повинні залишатися на території Лаври, повинні бути підлеглі Національному заповідникові і повинні бути релігійно спрямовані", - сказав Георгій.

У той же час він відзначив, що УПЦ (МП) не впливає на владу в рішенні цього питання.

Зокрема, говорячи про музей театрального і музичного мистецтва, він відзначив, що для нього можна знайти більш підходяще місце, а говорячи про музей декоративного мистецтва, він підкреслив, що він розташований у приміщенні, що будувався як храм, і цей храм має бути відроджений.

У свою чергу, доктор богословських наук, професор Київської православної богословської академії Київського Патріархату Дмитро Степовик заявив, що така позиція УПЦ (МП) продиктована Російською православною церквою.

"Мені здається, тут багато бажання під рекомендацією московського патріарха Кирила на усе покласти руку і підкорити Лавру Москві, і навіть зробити тут його другу резиденцію, і перейменувати його на митрополита київського і московського", - сказав Степовик.

За його словами, така позиція висловлювалася представниками РПЦ і привселюдно, і в приватних бесідах.

Як відзначає Обком, якщо говорити про релігійну спрямованість музеїв, то першим для розчищення місця під резиденцію у випадку перемоги клерикалів напевно вилетить з Лаври чи не найбільш цікавий з них - Музей мікромініатюр Миколи Сядристого.

Українська правда