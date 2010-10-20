Новий фільм про Борна буде без самого Джейсона Борна

Головним героєм фільму "Спадок Борна" (The Bourne Legacy) стане не сам Джейсон Борн, а інший агент, повідомляється на сайті Deadline.

Раніше вже було відомо, що Метт Деймон, виконавець ролі Джейсона в трьох попередніх картинах, відмовився від участі в зйомках "Спадку". Актора не влаштував той факт, що режисер "Перевага Борна" і "Ультиматуму Борна" Пол Грінграсс не працював над четвертим фільмом. Проте Деймон заявив, що готовий повернутися до ролі Борна в наступних серіях, якщо Грінграсс знову займе режисерське крісло.

Режисером і сценаристом "Спадку Борна" є Тоні Гілрой. Він також працював над сценаріями трьох попередніх фільмів серії. Сюжет четвертої частини Гілрой вирішив побудувати таким чином, що участь у зйомках Деймона не знадобиться – увагу буде сконцентровано на іншому персонажі. Це дозволить Метту легко повернутися до ролі Борна в наступних фільмах.

Передбачається, що "Спадок Борна" вийде в прокат у 2012 році. Нагадаємо, що перший фільм серії, "Ідентифікація Борна", було випущено в 2002 році. Сиквели "Перевага Борна" і "Ультіматум Борна" послідували в 2004 і 2007 роках.

Lenta.ru