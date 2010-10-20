Китаєць переміг на конкурсі російського романсу

Громадянин Китаю переміг у конкурсі виконавців російського і циганського романсу, який пройшов у місті Кінешма Івановської області.

Студент Нижегородської консерваторії Мо Ліцзяні отримав за перемогу диплом, івановську скатертину і 10 тисяч рублів.

Участь у 11-му Всеросійському Волзькому фестивалі-конкурсі Романсу голос осінній взяли 37 виконавців, у тому числі з Росії, Білорусі та Китаю.

Як повідомляє портал Моє Іваново, крім Мо Ліцзяні, якому дістався гран-прі конкурсу, лауреатами фестивалю також стали Леонід Шувалов, Сергій Комаров і Уляна Розумна. Спеціальні призи отримали Іван Яцко, Катерина Лахтіна, Неллі Лепьохіна та Андрій Формазов.

Конкурсантів оцінювало журі під керівництвом Надіра Ширинського, президента асоціації російського романсу Смарагд.

Зі слів Ширинського, основна особливість фестивалю полягає в тому, що конкурсанти не можуть виконувати академічні романси. Таким чином, стверджує Ширинський, фестиваль в Кінешмі є практично єдиним в Росії, спрямованим на популяризацію міського, салонного і циганського романсу



Интерфакс