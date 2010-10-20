Доктор Хаус повертається на екрани наступного тижня

Телеканал СТБ 25 жовтня розпочинає показ шостого сезону серіалу Доктор Хаус.

Серіал телекомпанії FOX транслюватиметься з понеділка по четвер після випуску програми вікна-новини, о 22:20, повідомляє СТБ.

По неділях телеглядачі зможуть з 21:00 до 01:00 поглянути відразу чотири серії у повторі.

По буднях після Доктора Хауса телеканал показуватиме інший популярний медичний серіал - Клініка (телекомпанії ABC).

Нагадаємо, минулого року переклад СТБ для Доктора Хауса був удостоєний премії Телетріумф, проте цього року в номінації переміг переклад Теорії Брехні на 1+1.

