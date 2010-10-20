Гурт Bon Jovi визнали іконою MTV

Американську групу Bon Jovi визнано Всесвітньою іконою MTV.

Почесна нагорода буде вручена колективу на церемонії MTV Europe Music Awards 2010, яка пройде в Мадриді 7 листопада.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомило агентство Reuters з посиланням на представників музичного телеканалу.

Як розповів виконавчий віце-президент MTV Брюс Гіллмер, Bon Jovi є однією з найбільш впливових груп в історії рок-музики. Загальна кількість проданих альбомів колективу перевищила 125 мільйонів екземплярів.

Самі лауреати відзначать перемогу живим виступом на церемонії.

MTV EMA 2010 - найбільший захід телеканалу, що проходить за межами США. Вже відомо, що в рамках церемонії виступлять Linkin Park, Kings of Leon, співачки Кеті Перрі, Шакіра і Кеша. Вести онлайн-трансляцію заходу доручили Джастіну Бібері.

Нагадаємо, в кінці вересня були оголошені номінанти музичної премії MTV Europe Music Awards-2010, в тому числі й українські виконавці.

У категорії Найкращий український артист, який буде представляти країну на музичній премії MTV EMA-2010, представлені: співачка Alyosha, група "Антитіла", ДіО.фільми (Дантес&Олійник), Крихiтка і Макс Барських.

Голосування вже стартувало на сайті премії і триватиме до 4 листопада 2010 року



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