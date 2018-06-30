Ukrainian Fashion Week - 2010: мода змінюється, стиль залишається

Осінній марафон Ukrainian Fashion Week - 2010 пробігся подіумом ніби мимоволі й закінчився, не встигнувши початись. На тиждень столичний Парк Пушкіна став епіцентром запальних fashion-show, місцем зустрічі світських левів і левиць, а для відчайдушних метросексуалів – просто воротами до раю.

Моду, як справжнє мистецтво, критикувати не можна. Її можна не розуміти, не відчувати, не бачити, або навіть просто ігнорувати. За західними тенденціями, Україна почала поринати в дизайнерську лихоманку – ім’я “творця” одягу ціниться більше, ніж його колір, тенденція перемагає ідею, стиль важливіший за саму моду. Власне, на допомогу відродженню власного самобутнього стилю і покликаний Український модний тиждень.

Подіум fashion-week – це також перші спроби молодих українських дизайнерів заявити про себе світу, представити своє бачення нестримної та постійно перетікаючої в нові напрями моди. Цього року, наприклад, пощастило Олені Буреніній, колекція якої надзвичайно сподобалася бельгійському fashion-експерту Рональду Денісу. Експерт навіть пообіцяв допогти дизайнерці з просуванням її доробків у наймодніших столицях світу.

Колекція Олени Буреніної – це доволі оригінальні капсульні фантазії на тему генетики й біоніки. Це – мотиви на тему футуризму: сині моркви, квадратні кавуни, огірки, що світяться, вівця Доллі – все це не стільки потребує оцінки, скільки просто є яскравим артефактом розвитку сучасних біотехнологій.

Більш традиційним представником українського прет-а-порте став вінницький дизайнер Володимир Подолян, що вже вдруге брав участь в Ukrainian Fashion Week. Одяг його жіночої колекції витриманий у теплих кольорах і відтінках, поєднує у собі стиль повсякдення і невимушену сексуальність. Разом з тим, колекція підкреслює спільний початок чоловічого та жіночого, їхні основні спільні риси. Образ жінки за Подоляном – це ніби нова істота, що постійно і впевнено рухається вперед, не відаючи сумнівів і страху, і одяг котрої – лише частина самовираження яскравої та сильної індивідуальності.

До чоловічих мотивів удалась і Анна Бублик, котра цього сезону продемонструвала, що жіночність і чоловіча впевненість поєднуються неабияк гармонійно. Чоловічі костюми, одягнуті на жіночий манер витримані в класичних кольорах, але основна увага приділена аксесуарам – вони мають яскраво виділятися на загальному фоні.

Однією з найуспішніших чоловічих колекцій можна сміливо назвати проект Viva la Vida Наталії Соболевої та Людмили Вронської. Дизайнерки зізнаються, що своїм показом вони хотіли продемонструвати чоловічкам, що мода доступна не лише жінкам:

– Чоловіки, як правило, люблять зручний та практичний одяг. Тож своєю колекцією ми показали їм, що можна виглядати модно, не втрачаючи при цьому жаданого комфорту. До того ж, бути модними – це останнім часом тенденція як слабкої, так і сильної статі.

Viva la Vida поєднує в собі етнічний, спортивний і хіппі-шик стилі. Вона ніби кидає виклик чоловкікам, які постійно заковують себе в ділові костюми, не даючи собі часу відпочити від образу серйозності.Девіз нової колекції: мінімум деталей, максимум індивідуальності.

Олег Скрипка свою перевагу віддав колекції Idol Сержа Смоліна:

– Зараз захоплююсь ретро, тож Idol, що настроєм одягу навіював ностальгію за 30-ми роками, неабияк сподобався.

З точки зору Скрипки, досвідченого організатора заходів, Ukrainian Fashion Week - 2010 має доволі високий рівень.

І дійсно – організація, що потребувала чималу кількість коштів і професіоналів з кожним роком виходить на новий рівень. З кожним роком тут усе більше й більше відвідувачів…

Ukrainian Fashion Week – це вихователь для нового покоління хіпстерів, яким потрібно все й одразу, і бажано найкраще. Разом з тим, це – чудова можливість попіаритися світовим маркам і брендам. Звісно, до Лондонських, Міланських і Паризьких тижнів моди Українському ще рости й рости. І головне не врізати собі крила на півшляху до омріяної слави. Усе ж таки більшості показів не вистачало елементів fashion-show, завдяки котрим свого часу здобували репутацію найвідоміші доми моди. Більше шоку, динаміки, оригінальності.

Адже за словами Коко Шанель, задля того, щоб мати те, чого ви ніколи не мали, доведеться робити те, чого ви ніколи не робили.

Катерина Зінов’єва

Фото: УНІАН, Ukrainian Fashion Week