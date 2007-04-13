Сім`я Ганни Політковської напише про неї книгу

Сім`я журналістки "Новой газеты" Ганни Політковської готує книгу, присвячену її пам`яті. Про це в інтерв`ю виданню "Газета" повідомив син Політковської Ілля.

Книга "За що" (без знаку питання) повинна вийти в кінці квітня. У ній будуть опубліковані статті Політковської, статті інших журналістів, відгуки про журналістку близьких, простих людей і політиків.

У збірці також будуть надруковані вірші, написані 16-річною москвичкою на згадку про Політковську.

Також в книзі буде й розділ з переліком публікацій, які мали суспільний резонанс і викликали у відповідь дії влади. Останній розділ розповість про людей, яким допомогли публікації Політковської.

Ганна Політковська була застрелена в під`їзді свого будинку 7 жовтня минулого року. Її вбивство поки не розкрито.

За матеріалами Lenta.ru