Бейонсе чекає дитину
09:03, 21 жовтня 2010Культура
0 0
Вагітність стала для неї несподіванкою
29-річна американська співачка Бейонсе разом зі своїм чоловіком-музикантом Jay-Z чекають первістка.
Як повідомляє Reuters з посиланням на журнал US Weekly, поп-зірка на першому триместрі вагітності. При цьому сама вагітність стала для неї несподіванкою, зазначає видання, підкреслюючи, що співачка несказанно рада тому, що стане матір`ю.
Відзначимо, що Бейонсе і 40-річний репер Jay-Z, за якого вона вийшла заміж в 2008 році, вважаються однією з найбільш впливових і багатих пар у шоу-бізнесі.
Нещодавно в британському рейтингу найбажаніших знаменитостей Бейонсе посіла третє місце.
Корреспондент
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter