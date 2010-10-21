Бейонсе чекає дитину

29-річна американська співачка Бейонсе разом зі своїм чоловіком-музикантом Jay-Z чекають первістка.

Як повідомляє Reuters з посиланням на журнал US Weekly, поп-зірка на першому триместрі вагітності. При цьому сама вагітність стала для неї несподіванкою, зазначає видання, підкреслюючи, що співачка несказанно рада тому, що стане матір`ю.

Відзначимо, що Бейонсе і 40-річний репер Jay-Z, за якого вона вийшла заміж в 2008 році, вважаються однією з найбільш впливових і багатих пар у шоу-бізнесі.

Нещодавно в британському рейтингу найбажаніших знаменитостей Бейонсе посіла третє місце.

Корреспондент