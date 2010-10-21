Регіонал Царьов вимагає закрити львівську "Криївку"

Депутат Верховної ради від ПР Олег Царьов вважає, що у відомого львівського ресторану "Криївка" слід відібрати ліцензію за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Про це він заявив на прес-конференції присвяченій питанням міжетнічної толерантності в Україні.

"Я був у Львові, зайшов до ресторану "Криївка". Мене там зустрів чоловік з макетом німецького автомата. Що це за питання на вході: " Москалі єсть?" – обурився депутат.

"У ресторані в меню подається напій "Кров москаля". Я росіянин, я не москаль. Я направив депутатський запит президенту і прем`єр-міністру про те, щоби була дотримана Конституція України", – заявив він.

Депутат вважає, що цей ресторан повинен бути закритий, аж до порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, "Криївка" – ресторан у Львові, відкритий у вересні 2007 року. Розташований в історичному центрі міста, на площі Ринок напроти Ратуші.

Інтер`єр ресторану являє собою стилізацію криївки (землянки) ОУН-УПА періоду 40-50-х років ХХ сторіччя – на стінах висить зброя і різні національні артефакти, при бажанні можна постріляти в стелю холостими патронами з деяких видів зброї часів Другої світової війни.