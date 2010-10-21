До Києва приїхав наймолодший кутюр'є Франції Стефан Роллан

У середу, 20 жовтня, до Києва прилетів наймолодший французький кутюр`є Стефан Роллан.

22 жовтня кутюр`є покаже в Мистецькому арсеналі свою колекцію осінь-зима 2010-2011 haute-couture.

Як повідомили Корреспондент.net організатори показу, кутюр`є оселився в президентських апартаментах бутік-готелю Riviera.

За словами самого Роллана, він дуже хоче побачити Київ. Але найголовніше для нього – це якість показу.

"Я дуже хочу подивитися Київ. Але головне для мене все ж – якість показу. Тому пам`ятки я подивлюся тільки ті, що знаходяться по дорозі від мого готелю до Мистецького арсеналу", - сказав Роллан.

По приїзду до Києва дизайнер відразу ж занурився у процес підготовки до показу. З готелю Роллан вирушив на перегляд своєї колекції, яка була спеціально доставлена для показу з Франції, пізніше – у Мистецький Арсенал, щоб оглянути зал, де через два дні пройде його показ.

Роллана безупину супроводжує камера французького каналу TV-M6, який готує спеціальний фільм про поїздку знаменитого дизайнера в Україну.

Тим часом, як уточнюють організатори показу, до Києва почали злітатися відомі моделі, які вийдуть на подіум у показі Роллана. До столиці вже прибули українка Алла Костромічева і росіянка Ясміна Муратович. Завтра до них приєднається Жужу Іванюк, одна з найзатребуваніших світових моделей, що тиждень тому тріумфально відкрила показ Alexander McQueen і Celine SS-2011 на Тижні моди в Парижі.

Раніше повідомлялося, що на показ Стефана Роллана у Києві запрошена відома російська супермодель Наталія Водянова, одна з найблільш високооплачуваних манекенниць світу.

Показ колекції Стефана Роллана, котрий одягає Бейонсі, Мірей Матьє, Кароль Буке, Ріанну, Джекі Колінз і ще кілька десятків голівудських зірок, відбудеться 22 жовтня 2010 року о 20:00 в Мистецькому арсеналі. Знаменитий модельєр представить колекцію сезону осінь-зима 2010/2011 Haute-Couture.

Після показу гостей чекає afterparty в Crystal Hall. Хедлайнером вечірки стане румунська поп-співачка Inna, що прославилася хітом Love.

Колекція осінь-зима 2010/2011 Haute-Couture, за словами самого майстра, народилася під враженнями від перфомансів легенди американського модерного танцю Марти Грем і однієї з найбільш відомих скульптур світу – роботи Хмарні ворота Аніша Капура.

Жіночність Марти і енігматічні вигини Чиказького бобу (як ласкаво називають скульптуру Капура) Роллан втілив у вбранні з шовку, крепу, органзи, газару, кашеміру і шкіри ягняти.

У колекції – сукні-кокони і сукні-туніки, архітектурні рукави, тканини, що стікають фігурою, вибухають воланами, вихлюпуються вируючими шлейфами і виблискують цінними прикрасами.

В Україні Стефан Роллан прибув на запрошення Міжнародної меценатської організації TOP Ukraine, яка вже вдруге влаштовує в столиці масштабний фешн-захід Le Grand Fashion Show. Нагадаємо, що минулого року до Києва приїжджав Елі Сааб.

Корреспондент