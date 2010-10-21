Ікона зі Сталіним висить у московській церкві (фото)

Журналісти "Московского комсомольця" виявили в одній з московських церков ікону з зображенням Йосипа Сталіна. Про це газета пише в номері за 21 жовтня.

Йдеться про храм Святого Миколи, розташований в невеликій будівлі між корпусами Російської державної бібліотеки, неподалік Кремля. Приблизно у десяти метрах від входу висить велика ікона святої Матрони Московської, а поряд – зображення ключових моментів життя чудотворниці. На одному з таких зображень Матрона Московська постає в компанії Йосипа Сталіна.

Про походження ікони нічого не відомо – в церкві важко назвати її автора. У свою чергу благочиник храмів Центрального округу батюшка Володимир припустив вубесіді з "МК", що храм Святого Миколи одержав ікону в подарунок. Щодо автора ікони, батюшка Володимир не виключив, що вона могла бути написана одним з іконописців Покровського монастиря, де покояться мощі святої Матрони. "Мабуть, хтось намалював Сталіна, ґрунтуючись на чутках, не знаючи дійсного стану речей", – вважає він.

Згідно легенді Йосип Сталін відвідав Матрону Московську в 1941 році, під час війни. Саме цей момент і відображений на іконі, що висить у церкві Святого Миколи. РПЦ, а також більшість віруючих і священнослужителів факт знайомства Сталіна з Матроною категорично заперечують, вважаючи це домислами і мракобіссям.

Нагадаємо, що ЗМІ не вперше дізнаються про спробу "канонізувати" Йосипа Сталіна. У 2008 році розгорівся скандал навколо храму святої княгині Ольги в Стрельні (Ленінградська область), де була виявлена ікона все тієї ж святої Матрони Московської, поряд з якою у повний зріс зображено Сталіна. Ікону в результаті зняли, а настоятель церкви, що вивісив її, ігумен Євстафій (Жаков) був понижений в сані.

Примітно, що батюшка Євстафій, до якого "МК" звернувся за коментарем, заявив, що саме ікона Матрони Московської в столичному храмі Святого Миколи підштовхнула його на створення своєї копії, що стала згодом причиною скандалу. За словами священика, під враженням від столичної ікони він попросив іконописця Іллю Півника написати її збільшену копію, а після – вивісив її в своїй церкві в Стрельні.

Lenta.ru