Джоан Роулінг стала першим лауреатом нової літературної премії

Британська письменниця Джоан Роулінг стала першим володарем нової літературної премії імені Андерсена.

Премія Андерсена вручається дитячим письменникам за близькість до ідей великого казкаря.

Церемонія вручення премії відбулася 19 жовтня на батьківщині Андерсена, в данському місті Оденсе. Грошова винагорода лауреатові премії становить 500 тисяч крон (близько 100 тисяч доларів).

Отримуючи премію, Роулінг заявила, що автор Русалочки і Гидкого каченяти створив неймовірно цілісних, вічних героїв. "Андерсен розумів, що писати для дітей не означає розжовувати той самий текст, який ти написав би для дорослих. Дитячі книги не повинні бути сентиментальними і лагідними, їх не можна позбавляти інтриги", - зазначила письменниця.

Премія імені Ганса Крістіана Андерсена (Hans Christian Andersen Literature Prize) була заснована у 2009 році і не має нічого спільного з іншою, існуючою з 1956 року премією імені цього письменника Hans Christian Andersen Award. Остання вважається однією з найпрестижніших нагород у дитячій літературі, в 2010 році її лауреатом був британець Девід Алмонд.

Нагадаємо, раніше британська письменниця Джоан Роулінг заявила, що не виключає можливості написання в майбутньому чергової книги про чарівника Гаррі Поттера.



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