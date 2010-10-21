Ван Дамм спростував чутки про серцевий напад

Актор Жан-Клод Ван Дамм спростував повідомлення про те, що раніше переніс серцевий напад. Відповідне повідомлення з`явилося на особистій сторінці Ван Дамма в соціальній мережі Facebook, повідомляє Lenta.ru.

"Будь ласка, не вірте всьому, що читаєте на неофіційних сайтах, – закликає актор в повідомленні. – Жан-Клод Ван Дамм стовідсотково здоровий, готується до боїв і передає – шанувальникам і друзям привіт". Схожа заява була опублікована і на офіційному сайті Ван Дамма.

Раніше повідомлялося, що бельгійський актор переніс серцевий напад, через що було припинено роботу над його новим фільмом, бойовиком під назвою "Зброя". Відповідно до повідомлень, перенесений Ван Даммом напад був легким, проте акторові знадобилася госпіталізація.

18 жовтня 2010 року Жан-клоду Ван Дамму виповнилося 50 років.