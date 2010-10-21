«У мене за рік буває мільйони відвідувачів. "Криївку" знають по всій Україні. А хто знає депутата Царьова? Та у нього виборців стільки нема, скільки в мене клієнтів, - заявив у коментарі Gazeta.uaвласник ресторану «Криївка» Юрій Назарук. – Зрозуміло, чому депутат заговорив про наш ресторан напередодні виборів, на нас хоче підняти собі рейтинг".

Пан Юрій стверджує, що не боїться подібних заяв.

"Жодна політична партія не зробила для поширення історії України та слави УПА стільки, скільки ми реально зробили "Криївкою". Це ж справжній музей УПА. І ще за три роки у нас не було жодного конфлікту чи прецеденту на вході, - додав власник. - Якраз ідея в нас і полягає в тому, щоб показати. Що "західняки", "упівці" не агресивні, а добрі і гостинні люди. Люди зі Сходу України чи Росії, які були агресивно налаштовані до нас, кардинально змінюють свою думку, коли побувають у нашому ресторані. Тому ми відновлюємо добру славу УПА і Львова."

Нагадаємо Депутат Верховної ради від ПР Олег Царьов вважає, що у відомого львівського ресторану "Криївка" слід відібрати ліцензію за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.