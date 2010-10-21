Для намісника Лаври ганьба сидіти поряд з Яворівським

Намісник Києво-Печерської Лаври, архієпископ Української православної церкви Московського патріархату владика Павло (ЛЕБІДЬ) відмовився прийти на ток-шоу “Київський форум” через присутність там народного депутата від фракції БЮТ Володимира ЯВОРІВСЬКОГО.

Про це владика ПАВЛО заявив під час телефонного зв’язку зі студією. Ефір був присвячений ситуації навколо музеїв у Києво-Печерській Лаврі.

“Я сьогодні не прийшов тільки через нього, тому що я знаю його діяльність на початку 2000-х років і вважаю, що мені ганьба сидіти з такою людиною”, - сказав священнослужитель.

Владика ПАВЛО також зазначив, що “саме В.ЯВОРІВСЬКИЙ був ініціатором рішення про перенесення музеїв з Києво-Печерської Лаври до Мистецького Арсеналу”.

У свою чергу депутат В.ЯВОРІВСЬКИЙ зачитав звернення владики Павла до прем’єр-міністра України, де той просить виселити з території Лаври всі музеї.

“В мене є документ, підписаний ПАВЛОМ, звернення до прем’єр-міністра. Він пише, що “сьогодні ці храми паразитично використовуються музейними закладами Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”, - зацитував депутат.

Крім того, В.ЯВОРІВСЬКИЙ фактично звинуватив духовенство Лаври у неефективному використанні державних коштів. За інформацією народного депутата з посиланням на звіт Рахункової палати України, у 2007-2009 роках 87 мільйонів гривень було передано монастирю. При цьому депутат зауважив, що за ці кошти “не введено жодного об’єкту”.

Нагадаємо, 15 липня 2010 року Київрада прийняла рішення “Про надання згоди на безкоштовну передачу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника в державну власність”, відповідно до якого на його території повинні залишитися три музеї комунальної власності: Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Державний музей театрального, музичного й кіномистецтва України, Музей книги й друкарства України, а ще три музеї та близько 30 творчих майстерень підлягають виселенню.

12 жовтня Кабмін створив робочу групу з питань виселення з території Лаври суб`єктів господарювання, діяльність яких не пов`язана з її основною діяльністю.

Згідно з останньою заявою голови синодального інформаційно-просвітительського відділу УПЦ (МП) протоієрея Георгія (КОВАЛЕНКА), Українська православна церква (Московського патріархату) вважає, що на території Києво-Печерської Лаври повинні перебувати лише музеї релігійної спрямованості.