У Нью-Йорку представили бюстгальтер з діамантами вартістю $ 2 млн.

У нью-йоркському бутику Victoria`s Secret був представлений бюстгальтер вартістю $ 2 млн., інкрустований діамантами, сапфірами та іншим коштовним камінням, загальною вагою в 142 карата.

Представила найдорожчий у світі бюстгальтер бразильська модель Адріана Ліма.

"Це справжній витвір мистецтва. Я люблю діаманти - це ж найкращі друзі дівчат!" - заявила сама модель. "Я почуваюсь на два мільйони доларів. Самі розумієте, носити таке - це велика честь. Тут 142 карата. Це чудово, я б сказала, видатний бюстгальтер", - говорить Ліма.

Адріана Ліма співпрацює з брендом Victoria`s Secret вже понад 10 років. У 2000 році вона стала одним з ангелів Victoria`s Secret і з того часу не пропустила жодного модного показу знаменитого лейблу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська ювелірна майстерня Stuart Hughes створила iPhone 4, інкрустований 500 діамантами, вартістю вісім мільйонів доларів.



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