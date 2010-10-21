Британський скрипаль зіграв Політ джмеля за 1,3 хвилини

Олівер Льюїс, скрипаль із Великобританії, встановив світовий рекорд зі швидкості виконання музичного уривка Політ джмеля з опери Римського-Корсакова Казка про царя Салтана.

Музикантові для виконання музичного твору знадобилася 1 хвилина й 3,356 секунди. За віртуозною грою 39-річного скрипаля в ефірі дитячої передачі Blue Peter спостерігав представник Книги рекордів Гіннеса.

Дізнавшись про свій рекорд, Льюїс сказав: "Я нарешті відчув полегшення. Велике спасибі".

Льюїс вперше взяв до рук скрипку у віці восьми років. Він брав участь у таких шоу та мюзиклах, як Олівер!, Війна світів, Дух танцю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скрипка Молітор, створена Антоніо Страдіварі, була продана на онлайн-аукціоні за рекордні $3,6 мільйона доларів.



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