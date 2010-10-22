Новинки кінопрокату: "Соціальна мережа" і триллер "13"

З 21 жовтня в українських кінотеатрах стартує історія про долю, щасливий випадок і втрату юнацьких ілюзій - триллер "13", в якому знялися Джейсон Стетхем і Мікки Рурк, драма "Соціальна мережа", фільм жахів "Забери мою душу" 3D, російський детектив "Правосуддя вовків". Дітей розважить італійська анімація "Winx Club 3D: Чарівна пригода".

Триллер "13"

Головний герой, молодий і наївний Вінс, випадково дізнається про швидкий спосіб розбагатіти. Нікчемна справа - в точності виконати інструкції, які прийдуть поштою в смугастому конверті. Після того, як передбачуваний одержувач листа вмирає від серцевого нападу, хлопець наважується на авантюру. Він видає себе за покійного, не підозрюючи, що вплутується в смертельно небезпечну гру. У погоні за легкими грошима герой потрапляє на підпільний тоталізатор з російської рулетки. Йому доведеться спустити гачок - з 13 осіб виживуть троє.

Режисер - Гела Баблуані. У ролях: Джейсон Стетхем, Міккі Рурк, Сем Райлі, Рей Уінсон.

Драма "Соціальна мережа"

Художня адаптація історії створення соціальної мережі Facebook, починаючи з 2005 року в Гарварді і закінчуючи сьогоднішнім днем, коли кількість користувачів сягає двохсот мільйонів осіб.

Режисер - Девід Фінчер. У ролях: Джессі Айзенберг, Руні Мара, Ендрю Гарфілд, Джастін Тімберлейк, Джозеф Маццелло.

Триллер "Забери мою душу"

Сонне містечко Рівердейл чекає виконання пророцтва: серійний вбивця має повернутися на місце своїх злочинів, щоб вбити сімох дітей, які народилися в день його смерті. Але чи справді маніяк мертвий? Або зло переселилося в тіло необережного підлітка, якому тепер доведеться завершити страшну місію?

Режисер - Уес Крейвен. У ролях: Макс Тіріот, Френк Грілло, Джессіка Хехт, Дензел Уітакер, Нік Лашевей.

Детектив "Правосуддя вовків"

1940 рік. Ленінград. У шестикласника Мікі Полякова безтурботне і щасливе життя: батько-кінорежисер, красуня мати, велика квартира у центрі міста і багато друзів. І все було у цьому довоєнному житті добре, поки одного разу він не постраждав від рук старшокласника. Лікар "швидкої", Міку, що доставила у реанімацію, констатував сильний струс мозку. Але страшна травма подарувала Міку загадковий дар - тепер він може вбити будь-якого свого кривдника одним лише поглядом. Так для Міки починається абсолютно інше життя, в якому тісно переплітаються реальність і містика.

Режисери: Володимир Фатьянов, Іраклій Квірікадзе. У ролях: Майкл Йорк, Данило Страхов, Антон Макарський, Ігор Ліфанов.

Анімація "Winx Club 3D: Чарівна пригода"

Блум - принцеса планети Доміно, яка зовсім скоро стане королевою. Їй доведеться прийняти складне рішення і взяти на себе величезну відповідальність. Чи зможе Блум встояти перед знадою прийняти титул королеви або ж скромністю примусити її відмовитися? До всього іншого, принц Скай робить Блум пропозицію руки і серця, але батько принца забороняє шлюб, відкриваючи Блум темну таємницю...

Режисер - Іджініо Страффі.