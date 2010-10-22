Конкурсантка з України налаштована перемогти у Дитячому Євробаченні

Через місяць у Мінську відбудеться Дитяче Євробачення-2010. Україну на конкурсі представлятиме Юлія Гурська з піснею Літак. Вона налаштована на перемогу.

Про це Юлія заявила сьогодні, 21 жовтня, під час прес-конференції, присвяченій участі України в Дитячому Євробаченні.

"Зараз я активно готуюся до виступу 20 листопада в Білорусі: переглядаю записи своїх виступів, відпрацьовую кожну ноту, кожен рух – щоби все було ідеально. Моя мета – не просто гідно представити Україну на Дитячому Євробаченні, а повернутися додому з перемогою", - сказала Гурська .

Юна виконавиця повідомила, що переглядає виступи своїх конкурентів і вважає їх сильними суперниками. "Але кожен день я працюю над собою і своїм виступом для того, щоб бути не гіршою за них. Тим більше, що кожен виконавець чимось особливий – всі ми різні. І саме на цей нюанс я зроблю акцент у своєму виступі", - повідомила співачка.

"Незважаючи на свій юний вік і хвилювання, яке було помітним під час виступу Юлі на національному відборі, вона дуже талановита і досвідчена молода зірка. На сцені вона з 8 років і має досвід перемог на багатьох конкурсах. Я, як вінничанин, дуже щасливий, що моя землячка перемогла в національному відборі і представить Україну на такому масштабному конкурсі, як Дитяче Євробачення. Це дуже відповідальна місія, коли талановиті діти представляють Україну закордоном, і такі починання треба підтримувати ", - заявив Петро Порошенко, чий Фонд підтримав представницю України на Дитячому Євробаченні .

Він також висловив певність у тому, що Гурська гідно представить Україну на конкурсі й переможе. "Я певен, що Юля гідно представить Україну й обов`язково переможе. Фонд Петра Порошенка взяв на себе всі організаційні питання, щоб полегшити Юлії нелегке завдання, поставлене перед нею. Я певний, що це найкращий спосіб формування міжнародного іміджу України у світі", - зазначив Петро Порошенко.

Він нагадав, що для Фонду це не перший досвід підтримки представників України на Дитячому Євробаченні, два роки тому Фонд допомагав Вікторії Петрик, котра посіла друге місце на конкурсі.

Музичний продюсер Першого Національного Владислав Багінський переконаний, що цього року українська співачка покаже високий результат на престижному міжнародному конкурсі дитячої пісні: "Я дуже задоволений вибором українців. Адже Юля надзвичайно талановита дівчинка, і я певен, що наші глядачі не помилилися у своєму виборі. Нинішній національний відбір був організований на високому рівні, до фіналу потрапили дуже сильні виконавці. Ми певні, що Юля на Дитячому Євробаченні продемонструє свій співочий талант так само, як це зробила під час національного відбору в Україні".

На Дитяче Євробачення Юля планує взяти з собою подарунки з виключно українською символікою, які б продемонстрували співочий талант українців. Ці подарунки Юля презентує під час української вечірки.

Разом з Юлею в Мінську виступить керченський балет Аліса. Зі своїм сценічним образом Юля ще не визначилася, вона отримала багато пропозицій щодо вбрання й обирає найбільш вдалий для себе варіант.

Нагадаємо, фінальне шоу Дитячого Євробачення відбудеться у Мінську 20 листопада.

Переможницею національного відбору на дитячий міжнародний конкурс Євробачення стала 15-річна вокалістка з Вінниці Юлія Гурська з піснею Літак.

Корреспондент