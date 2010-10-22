Сьогодні Стефан Роллан представить у Києві свою колекцію

Cьогодні о 20.00 в київському культурному комплексі Мистецький арсенал вперше в Україні відбудеться показ знаменитого дизайнера, наймолодшого кутюр`є Франції Стефана Роллана, який одягає Бейонсе, Мірей Матьє, Кароль Буке, Ріанну, Джекі Колінз і десятки інших всесвітньо відомих жінок.

В Україні Стефан Роллан прибув у рамках Ukrainian Fashion Week, що стартувала 14 жовтня, на запрошення Міжнародної меценатської організації TOP Ukraine, яка вже вдруге влаштовує в столиці масштабний фешн-захід Le Grand Fashion Show. У минулому році до Києва в рамках цієї події приїжджав легендарний модельєр Елі Сааб.

Роллан у Мистецькому арсеналі представить українській публіці колекцію сезону осінь-зима 2010/2011 Haute-Couture. Образи цієї колекції, за словами самого майстра, народилися під враженнями від перфомансів легенди американського модерного танцю Марти Грем і однією з найбільш відомих скульптур світу - роботи Хмарні врата Аніша Капура. Жіночність Марти і енігматічні вигини Чиказького бобу (як ласкаво називають скульптуру Капура) Роллан втілив у вбранні з шовку, крепу, органзи, газару, кашеміру і шкіри ягняти.

Демонструвати кутюрні шедеври від Stéphane Rolland будуть топ-моделі Вікторія Куроп`ятникова, Жужу Іванюк, Алла Костромічова, Сніжана Онопко, Ясміна Муратович та інші. Очікують в Києві й приїзду супермоделі Наталії Водянової.

Після показу гостей чекає afterparty в Crystal Hall. Хедлайнером вечірки стане румунська поп-співачка Inna, що прославилася хітом Love.

Протягом усього часу перебування в Україні Роллана невідлучно супроводжує камера французького каналу TV-M6, який готує спеціальний фільм про візит знаменитого дизайнера до Києва.

Корреспондент

